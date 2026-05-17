Imperia, in occasione del Giro d’Italia Scuole parzialmente chiuse

In occasione della 12ª tappa della manifestazione ciclistica internazionale del Giro d’Italia , che interesserà il territorio di Imperia il prossimo giovedì 21 maggio 2026, il Sindaco Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza per la regolamentazione dell’attività scolastica.
Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli atleti e dei cittadini, nonché per evitare il congestionamento del traffico veicolare dovuto alle limitazioni della circolazione e della sosta previste lungo il percorso cittadino.
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