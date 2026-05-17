Imperia, in occasione del Giro d’Italia Scuole parzialmente chiuse

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Reperire risorse con cui organizzare e realizzare progetti e servizi per cittadini e imprese: è l’essenza del “fundraising”, l’attività di raccolta fondi che il Comune di Genova, ormai da diversi anni, porta avanti nell’ambito di una vera e propria azione di “change management” volta a individuare competenze professionali capaci di intercettare linee di finanziamento. L’attività […]