Agenda Borghetto Cultura e Spettacoli

Borghetto S.S.Spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico – Piazza Marinai d’Italia – Mercoledì 31 dicembre ore 18.00

Posted on Author Redazione Comment(0)

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18.00, tutti con il naso all’insù per salutare l’arrivo del nuovo anno con
un suggestivo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Borghetto.
Il tradizionale augurio di buon anno prenderà forma attraverso i fuochi d’artificio a basso impatto
acustico, pensati per regalare emozione e bellezza, nel rispetto dell’ambiente e degli animali.
Un’entusiasmante esplosione di luci e colori accompagnerà il pomeriggio di San Silvestro, creando
un’atmosfera di festa e attesa per cittadini e visitatori.
Lo spettacolo sarà visibile lungo tutto il lungomare, mentre l’esecuzione avverrà all’altezza di Piazza
Marinai d’Italia, punto ideale per godere appieno della magia dell’evento.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, lo spettacolo sarà rinviato a venerdì 2 gennaio 2026,
sempre alle ore 18.00.
“L’anno che si conclude ci ha ricordato l’importanza della comunità, della solidarietà e della
collaborazione tra istituzioni e cittadini.
Guardiamo al 2026 con speranza e rinnovato impegno, pronti a continuare a lavorare insieme per il bene
della nostra città e per costruire un futuro sempre più inclusivo, sicuro e sostenibile.
Buon anno a tutti!”

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, torna il “Festival Blue”

Posted on Author Redazione

Festival Blue: Dal 3 al 14 giugno, il Genova Blue District ospita la prima edizione del Festival Blue, un nuovo appuntamento dedicato al mare, al clima e alla biodiversità. Un’iniziativa che propone mostre, documentari, spettacoli, laboratori, attività per bambini, expo di soluzioni innovative e incontri di approfondimento. Tutti gli eventi, gratuiti, si svolgeranno negli spazi […]
Attualità Cultura e Spettacoli In Primo Piano Musica Savona

Elisa Sapienza oggi negli studi di Radio 104 Savona Sound

Posted on Author Redazione

Alle 18.20 nella trasmissione “DRIVE TIME” con Fabio Calvari Oggi alle 18.20 sarà ospite negli studi di Radio 104 Savona Sound nella trasmissione “DRIVE TIME” con Fabio Calvari, Elisa Sapienza. Ieri è uscito l’EP di “IL TEMPO VOLA”. Potrete interagire con lei via Whatsapp al numero 334 83 92 104, se avete domande cominciate già […]
Cultura e Spettacoli

Gli appassionati di fumetto si danno appuntamento a Villanova d' Albenga

Posted on Author Redazione

Albenga. Dal 22 al 24 luglio, i collezionisti e gli appassionati del fumetto potranno intervenire a Villanova d’Albenga in occasione della Biennale d’arte Liguria degli Incanti: in questa occasione Enzo Cusimano, soprannominato il maestro del fumetto e premiato da “La Casa dell Arti” lo scorso maggio, risponderà alle domande del pubblico e ci si potrà […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *