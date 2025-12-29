Borghetto S.S.Spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico – Piazza Marinai d’Italia – Mercoledì 31 dicembre ore 18.00

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18.00, tutti con il naso all’insù per salutare l’arrivo del nuovo anno con

un suggestivo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Borghetto.

Il tradizionale augurio di buon anno prenderà forma attraverso i fuochi d’artificio a basso impatto

acustico, pensati per regalare emozione e bellezza, nel rispetto dell’ambiente e degli animali.

Un’entusiasmante esplosione di luci e colori accompagnerà il pomeriggio di San Silvestro, creando

un’atmosfera di festa e attesa per cittadini e visitatori.

Lo spettacolo sarà visibile lungo tutto il lungomare, mentre l’esecuzione avverrà all’altezza di Piazza

Marinai d’Italia, punto ideale per godere appieno della magia dell’evento.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, lo spettacolo sarà rinviato a venerdì 2 gennaio 2026,

sempre alle ore 18.00.

“L’anno che si conclude ci ha ricordato l’importanza della comunità, della solidarietà e della

collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Guardiamo al 2026 con speranza e rinnovato impegno, pronti a continuare a lavorare insieme per il bene

della nostra città e per costruire un futuro sempre più inclusivo, sicuro e sostenibile.

Buon anno a tutti!”

