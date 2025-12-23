Attualità Genova

Studi medici e ambulatori in ASL3 aperti nel Ponte di Natale

Giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo.

Prosegue anche a Natale, S. Stefano e nel fine settimana l’iniziativa Asl3 di aperture straordinarie di studi medici nel fine settimana. L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, si pone come obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nel link di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

Qui il link alla pagina dove sono presenti le disponibilità dei Medici di Medicina Generale, nei giorni giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28  dicembre, con orari di ricevimento e indirizzi

https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5890-studi-medici-ambulatori-aperti-prefestivi-festivi.html

Si ricordano inoltre:

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

https://www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html

Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara

Attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.

https://www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/4195-ambulatorio-del-mal-di-denti.html

