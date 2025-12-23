Attualità Genova

Benedizione dei marittimi dell’Arcivescovo Metropolita di Genova, Monsignor Marco Tasca

Si è svolta questa mattina la benedizione ai marittimi da parte dell’Arcivescovo Metropolita di Genova, Monsignor Marco Tasca.

Come da tradizione, la cerimonia si è tenuta presso la sala operativa della Direzione marittima di Genova, dove è stato predisposto il collegamento radio e video con le navi presenti in porto ed in navigazione nel Mar Ligure, con la collaborazione della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova e della Fondazione Stella Maris Onlus.

Come sempre è stato un momento significativo e toccante, tenuto conto che tanti equipaggi si trovano lontano da casa e dai propri affetti, come spesso accade ai naviganti. In collegamento anche i rappresentanti delle Compagnie armatoriali, delle agenzie marittime, delle istituzioni scolastiche e del mondo della pesca.

Da alcune Navi in video collegamento, i Comandanti e gli equipaggi hanno inviato gli auguri di Buon Natale all’Arcivescovo.

