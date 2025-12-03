Savona, il Comune lancia “Presepi in Città”

In occasione delle Festività Natalizie di quest’anno il Comune di Savona ha voluto coinvolgere tutte le Associazioni e le realtà culturali, non solo del territorio comunale, nel progetto “Presepi in città”: un programma all’insegna della tradizione presepiale savonese aperto a novità e ad interpretazioni nuove ed originali.

Ciascuna Associazione aderente ha portato la propria idea di presepe e ciascun allestimento ha una storia diversa da raccontare; anche i materiali utilizzati sono di diverse tipologie e permettono una panoramica variegata del repertorio artigianale savonese e non solo.

“Il Presepe è il racconto più semplice del Natale – dice l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – così come lo aveva immaginato San Francesco d’Assisi a Greccio e così come ancora oggi i vari territori in Italia lo interpretano attraverso mille fome d’arte legate all’artigianato locale. L’idea parte proprio dal valorizzare tutte quelle espressioni artistico/devozionali presenti in Città, un vero e proprio viaggio, fra tecniche espressive, racconti di fede e belle storie di comunità, per augurare ai grandi e ai più piccini, unitamente alle animazioni con canti ed installazioni luminose, un Buon Natale a Savona”.

La storia dei presepi compresi nell’iniziativa, la durata delle esposizioni e gli orari di visita sono sul sito www.visitsavona.com

Oltre a “Presepi in città” sarà possibile vivere l’atmosfera natalizia a Savona attraverso l’animazione proposta nel centro città e nei quartieri.

Inoltre 4 diverse realtà proporranno concerti e canti della tradizione del Natale:

Accademia Teresiana, 20 dicembre ore 18 in piazza Sisto, “Holy Earth Gospel Choir”, un’esibizione del coro teresiano con esecuzione di brani della tradizione natalizia appartenente alla cultura nordamericana ed estratti dal repertorio dei canti Spirituals e Gospel.

Associazione ArtINcanto, 21 dicembre ore 15,30 una iniziativa itinerante di canti natalizi “Christmas Carols” eseguiti dal coro.

Raindogs House A.P.S. 26 dicembre ore 21, concerto dal titolo “Tony Washington Gospel Singers” presso la chiesa del Santuario: un’esibizione di un gruppo gospel statunitense che interpreterà brani della tradizione natalizia.

Coro Polifonico Città di Albisola (Comami), 27 dicembre ore 16,30, con un repertorio di canti natalizi da eseguire all’interno dell’atrio del Palazzo Comunale di Savona.

PRESEPI IN CITTA’

PRESEPE IN LIBRERIA Presepe di ideazione francese, con moderne figure emozionali stilizzate Dal 1 DICEMBRE al 6 GENNAIO VIA SANTA MARIA MAGGIORE 13R, presso LIBRERIA PAOLINE Orari visita: dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 19

A cura di Libreria Paoline

IL PRESEPE IN FORTEZZA Una imponente scenografia fa da sfondo alle figurine in attesa del Redentore DAL 5 DICEMBRE (inaugurazione ore 15) all’11 GENNAIO CELLETTE DELLA SIBILLA DEL PRIAMAR, ANTICA INFERMERIA Orari visita: da venerdi’ a domenica dalle 15 alle 18 Prenotazione whatsapp 3406164001 – 3356436845

Atelier del Restauro Ligneo Enrico Ghiso



PRESEPI IN CELLETTA Esposizione sui davanzali esterni delle Cellette della Sibilla (Fortezza del Priamar) per accompagnare il presepe in Fortezza del restauratore Enrico Ghiso allestito nel locale dell’antica infermieria.

DAL 5 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO Orari di visita: sabato e domenica dalle 16 alle 18

A cura di Associazione QUIARTE



“PRESEPE IN VETRINA – NATALE NEL BORGO” Esposto presso la Cappella di Villa Cambiaso e visibile da via Torino attraverso la vetrina del portone di ingresso. Riproduzione di un borgo antico, con scene di vita quotidiana e presenza dei tradizionali “macachi”. A cura dell’artista Luciana Scarone.

DAL 7 al 28 DICEMBRE

Orari di visita: venerdì – sabato – domenica dalle 17 alle 20

PRESEPE AL SANTUARIO Presepe allestito in località Santuario (piazza del Santuario) all’interno di un antico tronco d’albero che sarà parte integrante di una rappresentazione della Natività.

DALL’8 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO

A cura di Dinamica Creativa

“IL PRESEPE: ICONOGRAFIA E SIGNIFICATO CON UNO SGUARDO ALL’ARTE PRESEPIALE LIGURE E SAVONESE “ Conversazione con proiezione di diapositive 9 DICEMBRE ORE 16 PRESSO SALA ROSSA DEL COMUNE Per l’occasione, Libreria Paoline esporrà due presepi nella Sala

A cura di Associazione Aiolfi

MOSTRA DEI PRESEPI D’A’ CAMPANASSA Mostra dei presepi nella Sala dell’Anziania. Per il cinquantesimo anniversario della mostra, saranno esposti presepi manufatti al di fuori dei confini della Baia della ceramica.

DAL 13 DICEMBRE AL 6 GENNAIO – inaugurazione 13 dicembre ore 17

Orari mostra: dalle 17 alle 19

PRESEPE TASCABILE IN LANTERNA

Presepe allestito nella Torretta Leonpancaldo

DAL 13 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Orari di visita: sabato e domenica dalle 11 alle 12,30

A cura di ANMI Savona

PRESEPE DELL'ASSONAUTICA Un presepe "savonese" esposto in riva al mare ma con un tocco di montagna. Realizzato con ersonaggi in movimento ed effetti visivi e sonori! Dal 14 DICEMBRE al 7 GENNAIO Sede Assonautica – LUNGOMARE MATTEOTTI 1 Orari di visita: dal lunedi' al venerdi' dalle 15 alle 18.30 sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 25/12, 26/12, 1/02, 6/01 dalle 16 alle 18.30

PRESEPE DELLA CROCE BIANCA DI SAVONA

Presepe “ecologico” allestito dai volontari dell’Associazione, con figure realizzate utilizzando materiale di uso comune

DAL 14 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Presso CAPPELLA BALBI – VIA TORINO 114R orari di visita: sabato e domenica dalle 10 alle 12

A cura di P.A. Croce Bianca Savona

PRESEPE IN DUOMO

Allestimento di un presepe ceramico dell'artista Delia Zucchi nella Cappella della Natività nella Cattedrale N.S. Assunta.

Allestimento di un presepe ceramico dell’artista Delia Zucchi nella Cappella della Natività nella Cattedrale N.S. Assunta.

DAL 20 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO

Orari di visita: (orari di apertura della Cattedrale) dalle 8,30 alle 18,30

A cura di Ente Cattedrale Basilica di Savona

CREIAMO UN PRESEPE

U.S LETIMBRO con il Patrocinio di Opere Sociali N.S. Di Misericordia Mostra di presepi e di alberi di Natale, realizzati con tecniche, materiali e ispirazioni diverse

U.S LETIMBRO con il Patrocinio di Opere Sociali N.S. Di Misericordia Mostra di presepi e di alberi di Natale, realizzati con tecniche, materiali e ispirazioni diverse DAL 21 DICEMBRE al 6 GENNAIO

Inaugurazione sabato 20/12 ore 18 Presso PALAZZO DELLE AZZARIE – SANTUARIO Orari di visita: Tutti i giorni dalle 16 alle 18,30; 25 e 26 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30; 31 dicembre dalle 10 alle 12

U.S LETIMBRO con il Patrocinio di Opere Sociali N.S. Di Misericordia PRESEPE IN ORATORIO

Esposizione del tradizionale presepe della della Fondazione Delbuono, con le storiche statuine in gesso riconducibiliall’antica ditta Arte Bersanti di Bagni di Lucca.

DAL 25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Presso oratorio di Sant’Ambrogio in via dell’Oratorio 3 in Legino

Orari di visita: 25,2,6,27,28 dicembre, 1,3,4,6 gennaio dalle 15,30 alle 18,30

PRESEPE NELL'ORATORIO DEL CRISTO RISORTO

Pluridecennale presenza del presepio nell'Oratorio alle porte del Centro Storico, semplice, tradizionale con molti pastori fatti a mano in terracotta. Esposti e visibili in una teca, i pastori dell'Ottocento della famiglia del Can Giovanni Ricci donati alla Confraternita

Pluridecennale presenza del presepio nell’Oratorio alle porte del Centro Storico, semplice, tradizionale con molti pastori fatti a mano in terracotta. Esposti e visibili in una teca, i pastori dell’Ottocento della famiglia del Can Giovanni Ricci donati alla Confraternita

DAL 25 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO

Presso Oratorio del Cristo Risorto, piazza Varaldo – via Pia

Orari di visita: dalle 16,30 alle 19

