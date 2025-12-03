Savona, il Comune lancia “Presepi in Città”

In occasione delle Festività Natalizie di quest’anno il Comune di Savona ha voluto coinvolgere tutte le Associazioni e le realtà culturali, non solo del territorio comunale, nel progetto “Presepi in città”: un programma all’insegna della tradizione presepiale savonese aperto a novità e ad interpretazioni nuove ed originali.
Ciascuna Associazione aderente ha portato la propria idea di presepe e ciascun allestimento ha una storia diversa da raccontare; anche i materiali utilizzati sono di diverse tipologie e permettono una panoramica variegata del repertorio artigianale savonese e non solo.
“Il Presepe è il racconto più semplice del Natale – dice l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – così come lo aveva immaginato San Francesco d’Assisi a Greccio e così come ancora oggi i vari territori in Italia lo interpretano attraverso mille fome d’arte legate all’artigianato locale. L’idea parte proprio dal valorizzare tutte quelle espressioni artistico/devozionali presenti in Città, un vero e proprio viaggio, fra tecniche espressive, racconti di fede e belle storie di comunità, per augurare ai grandi e ai più piccini, unitamente alle animazioni con canti ed installazioni luminose, un Buon Natale a Savona”.
La storia dei presepi compresi nell’iniziativa, la durata delle esposizioni e gli orari di visita sono sul sito www.visitsavona.com
Oltre a “Presepi in città” sarà possibile vivere l’atmosfera natalizia a Savona attraverso l’animazione proposta nel centro città e nei quartieri.
Inoltre 4 diverse realtà proporranno concerti e canti della tradizione del Natale:
-
Accademia Teresiana, 20 dicembre ore 18 in piazza Sisto, “Holy Earth Gospel Choir”, un’esibizione del coro teresiano con esecuzione di brani della tradizione natalizia appartenente alla cultura nordamericana ed estratti dal repertorio dei canti Spirituals e Gospel.
-
Associazione ArtINcanto, 21 dicembre ore 15,30 una iniziativa itinerante di canti natalizi “Christmas Carols” eseguiti dal coro.
-
Raindogs House A.P.S. 26 dicembre ore 21, concerto dal titolo “Tony Washington Gospel Singers” presso la chiesa del Santuario: un’esibizione di un gruppo gospel statunitense che interpreterà brani della tradizione natalizia.
-
Coro Polifonico Città di Albisola (Comami), 27 dicembre ore 16,30, con un repertorio di canti natalizi da eseguire all’interno dell’atrio del Palazzo Comunale di Savona.
PRESEPI IN CITTA’
- PRESEPE IN LIBRERIA
Presepe di ideazione francese, con moderne figure emozionali stilizzate
Dal 1 DICEMBRE al 6 GENNAIO
VIA SANTA MARIA MAGGIORE 13R, presso LIBRERIA PAOLINE
Orari visita: dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 19
A cura di Libreria Paoline
- IL PRESEPE IN FORTEZZA
Una imponente scenografia fa da sfondo alle figurine in attesa del Redentore
DAL 5 DICEMBRE (inaugurazione ore 15) all’11 GENNAIO
CELLETTE DELLA SIBILLA DEL PRIAMAR, ANTICA INFERMERIA
Orari visita: da venerdi’ a domenica dalle 15 alle 18
Prenotazione whatsapp 3406164001 – 3356436845
Atelier del Restauro Ligneo Enrico Ghiso
- PRESEPI IN CELLETTA
Esposizione sui davanzali esterni delle Cellette della Sibilla (Fortezza del Priamar) per accompagnare il presepe in Fortezza del restauratore Enrico Ghiso allestito nel locale dell’antica infermieria.
DAL 5 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO
Orari di visita: sabato e domenica dalle 16 alle 18
A cura di Associazione QUIARTE
- “PRESEPE IN VETRINA – NATALE NEL BORGO”
Esposto presso la Cappella di Villa Cambiaso e visibile da via Torino attraverso la vetrina del portone di ingresso. Riproduzione di un borgo antico, con scene di vita quotidiana e presenza dei tradizionali “macachi”. A cura dell’artista Luciana Scarone.
DAL 7 al 28 DICEMBRE
Orari di visita: venerdì – sabato – domenica dalle 17 alle 20
- PRESEPE AL SANTUARIO
Presepe allestito in località Santuario (piazza del Santuario) all’interno di un antico tronco d’albero che sarà parte integrante di una rappresentazione della Natività.
DALL’8 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO
A cura di Dinamica Creativa
- “IL PRESEPE: ICONOGRAFIA E SIGNIFICATO CON UNO SGUARDO ALL’ARTE PRESEPIALE LIGURE E SAVONESE “
Conversazione con proiezione di diapositive
9 DICEMBRE ORE 16
PRESSO SALA ROSSA DEL COMUNE
Per l’occasione, Libreria Paoline esporrà due presepi nella Sala
A cura di Associazione Aiolfi
- MOSTRA DEI PRESEPI D’A’ CAMPANASSA
Mostra dei presepi nella Sala dell’Anziania. Per il cinquantesimo anniversario della mostra, saranno esposti presepi manufatti al di fuori dei confini della Baia della ceramica.
DAL 13 DICEMBRE AL 6 GENNAIO – inaugurazione 13 dicembre ore 17
Orari mostra: dalle 17 alle 19
- PRESEPE TASCABILE IN LANTERNA
Presepe allestito nella Torretta Leonpancaldo
DAL 13 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Orari di visita: sabato e domenica dalle 11 alle 12,30
A cura di ANMI Savona
- PRESEPE DELL’ASSONAUTICA
Un presepe “savonese” esposto in riva al mare ma con un tocco di montagna. Realizzato con ersonaggi in movimento ed effetti visivi e sonori!
Dal 14 DICEMBRE al 7 GENNAIO
Sede Assonautica – LUNGOMARE MATTEOTTI 1
Orari di visita:
dal lunedi’ al venerdi’ dalle 15 alle 18.30
sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
25/12, 26/12, 1/02, 6/01 dalle 16 alle 18.30
- PRESEPE DELLA CROCE BIANCA DI SAVONA
Presepe “ecologico” allestito dai volontari dell’Associazione, con figure realizzate utilizzando materiale di uso comune
DAL 14 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Presso CAPPELLA BALBI – VIA TORINO 114R
orari di visita: sabato e domenica dalle 10 alle 12
A cura di P.A. Croce Bianca Savona
- PRESEPE IN DUOMO
Allestimento di un presepe ceramico dell’artista Delia Zucchi nella Cappella della Natività nella Cattedrale N.S. Assunta.
DAL 20 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO
Orari di visita: (orari di apertura della Cattedrale) dalle 8,30 alle 18,30
A cura di Ente Cattedrale Basilica di Savona
- CREIAMO UN PRESEPE
U.S LETIMBRO con il Patrocinio di Opere Sociali N.S. Di Misericordia
Mostra di presepi e di alberi di Natale, realizzati con tecniche, materiali e ispirazioni diverse
DAL 21 DICEMBRE al 6 GENNAIO
Inaugurazione sabato 20/12 ore 18
Presso PALAZZO DELLE AZZARIE – SANTUARIO
Orari di visita:
Tutti i giorni dalle 16 alle 18,30; 25 e 26 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30; 31 dicembre dalle 10 alle 12
- PRESEPE IN ORATORIO
Esposizione del tradizionale presepe della della Fondazione Delbuono, con le storiche statuine in gesso riconducibiliall’antica ditta Arte Bersanti di Bagni di Lucca.
DAL 25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Presso oratorio di Sant’Ambrogio in via dell’Oratorio 3 in Legino
Orari di visita: 25,2,6,27,28 dicembre, 1,3,4,6 gennaio dalle 15,30 alle 18,30
- PRESEPE NELL’ORATORIO DEL CRISTO RISORTO
Pluridecennale presenza del presepio nell’Oratorio alle porte del Centro Storico, semplice, tradizionale con molti pastori fatti a mano in terracotta. Esposti e visibili in una teca, i pastori dell’Ottocento della famiglia del Can Giovanni Ricci donati alla Confraternita
DAL 25 DICEMBRE ALL’11 GENNAIO
Presso Oratorio del Cristo Risorto, piazza Varaldo – via Pia
Orari di visita: dalle 16,30 alle 19