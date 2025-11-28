Sciopero generale del 28 novembre, a Genova corteo con Greta Thunberg e Francesca Albanese

Oggi è il giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base e USB. La mobilitazione, di 24 ore, è stata indetta per protestare contro la manovra finanziaria del Governo Meloni e contro l’aumento di fondi per il riarmo e interessa tutti i settori pubblici e privati. A Genova è previsto un corteo che partirà dalla Stazione di Brignole alle 9 per arrivare ai varchi portuali di San Benigno. Sarà presente alla manifestazione Greta Thunberg, la relatrice Onu Francesca Albanese e dell’attivista brasiliano Thiago Avila. A questi si aggiungono l’ex ministro greco Gianīs Varoufakīs, il giornalista americano Chris Hedges, e personalità del mondo dello spettacolo come Moni Ovadia, Vinicio Capossela, Sabina Guzzanti.

Il corteo partirà da piazza Giuseppe Verdi per attraversare: Piazza Brignole – via Fiume – via XX Settembre – largo XII ottobre – piazza Corvetto – galleria Nino Bixio – Portello – galleria Garibaldi – piazza della Nunziata – via Gramsci – via Albertazzi – via Adua – via Buozzi – San Benigno (davanti al varco Albertazzi).

Il secondo corteo invece attraverserà Piazza Manin – Via Assarotti – Piazza Corvetto – Via SS. Giacomo e Filippo – Via Serra – Via De Amicis – Piazza Verdi; Piazza della Nunziata – Via Bensa – Largo Zecca – Galleria Nino Bixio – Piazza Corvetto – Piazza Brignole – Via Fiume

Anche Roger Waters fondatore dei Pink FLoid, sui social ha appoggiato l’iniziativa con un video:”Conosco solo una frase in italiano, ed è: sono molto felice di essere qui. Sono con voi nello spirito quando manifesterete a Genova”.

