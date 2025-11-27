Visita del Presidente Marco Bucci a Varazze. BOZZANO: Un segnale forte di impegno da parte di Regione Liguria per il futuro della città di Varazze

Il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, accompagnato dal consigliere regionale Alessandro Bozzano e dal sindaco Luigi Pierfederici, ha visitato Varazze per un sopralluogo che ha messo in evidenza gli importanti interventi in corso e futuri sul territorio.

Il tour è iniziato con la visita al cantiere della passeggiata a mare, oggetto di un rifacimento totale grazie a un finanziamento regionale di 7 milioni di euro, un progetto che restituirà alla città un importante punto di attrazione turistica e di aggregazione per i cittadini. Successivamente, il Presidente Bucci ha visionato Piazza Vittorio Veneto, anch’essa oggetto di un restyling finanziato sempre dalla Regione per circa un milione e 300mila, con l’obiettivo di rilanciare l’area centrale della città.

Infine, Bucci ha esaminato il tratto interrotto a causa di un cedimento del terreno di Corso Europa, un’area su cui sono in programma lavori di consolidamento per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza.

“Il sostegno della Regione è fondamentale per risolvere le criticità legate a Corso Europa e per restituire alla città una delle sue aree più caratteristiche. Con l’impegno anche della Regione, riusciremo a riaprire questo importante tratto e risolvere le criticità che insistono sulla passeggiata“, ha dichiarato il consigliere regionale Alessandro Bozzano

Informazioni sull'autore del post