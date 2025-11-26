Sciopero dei giornalisti il 28 novembre, a Geova presidio davanti alla Prefettura alle 11

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha deciso di proclamare per venerdì 28 novembre l’astensione dal lavoro dei giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi – Fieg. Lo sciopero è stato proclamato per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016. Il sindacato rivendica inoltre dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese. L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria organizzano venerdì 28 novembre a Genova, a davanti alla Prefettura in Largo Eros Lanfranco, un presidio al quale sono invitati a partecipare tutti i colleghi. Il presidio inizierà alle ore 11 (invece che alle 10.30 come precedentemente comunicato) causa altra manifestazione presente in città.

