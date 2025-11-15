Attualità Cogoleto Genova In Primo Piano

Treni, stop alla circolazione tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente Aeroporto anche nel prossimo fine settimana

Prevista la sospensione del traffico ferroviario tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente anche per il prossimo fine settimana: 15 e 16 novembre.

Gli interventi riguardano un ampio ventaglio di opere infrastrutturali: dalla demolizione del viadotto che serviva l’area portuale di Pra’ alla realizzazione di un microtunnel destinato alle tubazioni degli oleodotti che interferiscono con i lavori di sistemazione idraulica del rio Molinassi. Parallelamente proseguono i cantieri per il sestuplicamento del nodo ferroviario genovese e l’adeguamento del primo binario della stazione di Pegli.

I collegamenti regionali tra Genova Nervi e Genova Voltri saranno interrotti o ridotti nel tratto tra Sampierdarena/Sestri Ponente e Voltri. Tutti i treni provenienti dal ponente ligure e diretti verso Genova, Milano o il levante subiranno cancellazioni totali o parziali da Savona o Cogoleto verso il capoluogo.

Anche i collegamenti a lunga percorrenza risentiranno dei lavori: gli Intercity delle relazioni Savona-Torino, Ventimiglia/Savona-Milano e Ventimiglia-Roma saranno parzialmente soppressi tra Ventimiglia o Savona e Genova Piazza Principe, con modifiche agli orari per alcuni convogli. L’Intercity 518 subirà variazioni anche venerdì 14 novembre.

Trenitalia attiverà bus sostitutivi lungo le tratte interrotte, ma i viaggiatori si troveranno a fronteggiare tempi di percorrenza più lunghi rispetto al treno, aggravati dall’imprevedibilità del traffico stradale, particolarmente intenso nei fine settimana sulla rete autostradale ligure.

