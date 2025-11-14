Genova Sport

Calcio, Sampdoria: Francesco Ferrini nuovo preparatore atletico

L’U.C. Sampdoria comunica che il professor Paolo Bertelli ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di responsabile della preparazione atletica della prima squadra. La società ringrazia il professor Bertelli per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso a Genova, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

L’U.C. Sampdoria annuncia contestualmente l’ingresso, con il medesimo ruolo, del professor Franco Ferrini all’interno dello staff tecnico guidato da Angelo Gregucci. Il professor Ferrini, che vanta una solida esperienza nel campo della preparazione atletica professionistica, inizierà fin da subito a collaborare con il gruppo squadra.

