Pallanuoto, Pro Recco ok anche a Firenze sempre a punteggio pieno in testa alla classifica

La Pro Recco vince in casa della Florentia ultima in classifica per 12-21 nell’ottava giornata di Serie A1: 5 gol per Francesco Di Fulvio, migliore marcatore della sfida. I biancocelesti rimangono in testa a punteggio pieno insieme al Brescia e si preparano ad accogliere il Savona, alla Sciorba, nel prossimo turno di campionato sabato 22 Novembre (ore 18:30).
Pro Recco distratta nel primo tempo, dopo il gol di Cassia da posizione 2, i padroni di casa mettono la freccia due volte (2-1 e 3-2) ripresi prima da Francesco Di Fulvio e poi da Iocchi Gratta. Ad un secondo dalla sirena Carlo Di Fulvio riporta i toscani avanti per il 4-3 che chiude il primo parziale.
Ancora un Di Fulvio, questa volta quello biancoceleste, trova il pari a inizio del secondo tempo schiacciando in rete sul secondo palo il 4-4. Sordini con l’uomo in più risponde al gol di Fondelli da posizione 5. A tre minuti dalla sirena la Pro Recco prova a scappare con Pavillard, l’avanzata di Patchaliev e il diagonale di Cannella da posizione 2 (5-8). L’ultima rete prima del cambio campo la mette a segno la Florentia e porta la firma del giovane Gabriele (6-8).
Presciutti apre il terzo tempo e ristabilisce il +3 in avvio di terzo tempo. De Mei da posizione 2 trafigge Nicosia, poi la Pro Recco scappa: due volte Mladossich, il tris di Di Fulvio con un fantastico tocco al volo in girata, Irving da posizione 2 e Buric dal centro (7-14). La rete di Bini nell’ultimo minuto di gioco fissa il punteggio sull’8-14 a otto minuti dalla fine.
I fratelli Di Fulvio protagonisti dell’inizio del quarto tempo, Francesco va a segno due volte (8-16), Carlo non vuole essere da meno e batte il portiere biancoceleste. Granados con un no look da posizione 3 battezza il neo entrato Bianchi (9-17). Sfida ormai senza storia alla “Nannini”, la Pro Recco tocca anche quota “venti” con Pavillard, Iocchi Gratta e Fondelli (11-20).