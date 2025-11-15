Pallanuoto, Pro Recco ok anche a Firenze sempre a punteggio pieno in testa alla classifica

Posted on

Sestri Levante. Si fa davvero nerissima per il Finale che cede a Sestri Levante e si ritrova terz’ultimo in classifica superato anche dallo Scandicci. A novanta minuti dal termine della stagione la squadra di Buttu sarebbe retrocessa in virtù del distacco superiore a 8 punti nei confronti della Lavagnese. Una debole speranza di play out è […]