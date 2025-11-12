Entro febbraio 2026 potenziato il casello di Ceparana sulla a12 Sestri Levante-Livorno, lavori al via lunedì 17 novembre

A seguito dell’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del progetto di trasformazione da provvisorio a definitivo, lunedì 17 novembre prenderanno concretamente il via i lavori di potenziamento del casello di Ceparana, sull’autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, per consentirne l’utilizzo con tutti i sistemi di pagamento entro febbraio 2026.

Questo l’esito della riunione odierna tra l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone e i rappresentanti di Concessioni del Tirreno, società che gestisce la tratta autostradale interessata. Per l’esecuzione dei lavori, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, sarà necessario procedere ad alcune chiusure in periodi specifici delle rampe secondo una precisa calendarizzazione, fatto salvo il periodo delle festività natalizie dal 23 dicembre all’8 gennaio, quando le rampe rimarranno aperte e percorribili sia in entrata sia in uscita.

“L’avvio dei lavori permetterà di traguardare in pochi mesi il potenziamento di questa infrastruttura, raggiungendo così un risultato che questo territorio attende da decenni – dichiara l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. Si tratta di una boccata d’ossigeno importantissima per il tessuto economico e sociale della piana, che conta oltre 30mila abitanti e 4mila imprese. Per noi rappresenta una promessa mantenuta, frutto di una forte intesa tra diversi livelli istituzionali, a partire dal ministero, che ringrazio insieme a Concessioni del Tirreno per aver accolto appieno le nostre richieste. Quest’opera è infatti inserita tra le priorità infrastrutturali per lo spezzino, inserite nell’allegato L della concessione, recentemente rinnovata tra il MIT e la società concessionaria. Voglio ringraziare anche i sindaci e i cittadini: nelle diverse fasi del cantiere potrà verificarsi qualche disagio, ma credo che tutti dobbiamo avere la consapevolezza della rivoluzione infrastrutturale in corso in questa parte del territorio spezzino per garantire finalmente collegamenti stradali efficienti e moderni, adeguati allo sviluppo attuale e futuro. Concluso l’intervento sul casello, tra fine febbraio e l’inizio di marzo Anas procederà con i lavori sul ponte di Ceparana, dove saranno previsti sensi unici alternati: per questo il potenziamento del casello in tempi il più rapidi possibili è prioritario e indispensabile per alleggerire poi l’impatto che sarà determinato dai successivi lavori di Anas, posticipati su nostra richiesta. Nelle prossime settimane, inoltre, si concluderà il primo lotto della bretella Ceparana-Santo Stefano mentre come Regione abbiamo già finanziato il ‘lotto zero’ del II lotto, per adeguare la viabilità comunale a Santo Stefano Magra e agevolare in futuro l’accesso alla bretella”.

In particolare, per poter svolgere in sicurezza i lavori si renderà necessario procedere alle seguenti chiusure dello svincolo di Ceparana:

– dal 17 novembre 2025 al 22 dicembre 2025 chiusura delle piste di uscita da Livorno per Ceparana (resta attivo l’ingresso di Ceparana per Livorno);

– dall’8 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026 chiusura delle piste di uscita da Livorno per Ceparana (resta attivo l’ingresso di Ceparana per Livorno), necessaria per il completamento dei lavori di potenziamento dell’interconnessione di Spezia tra l’A12 e l’A15;

– dall’8 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026 chiusura delle piste di entrata da Ceparana per Livorno.

Infine, lungo la diramazione A15 per La Spezia, in direzione La Spezia, in prossimità di Santo Stefano, si renderà necessario dal 17 novembre al 23 dicembre installare un restringimento di carreggiata ad un’unica corsia per consentire il completamento dei lavori di potenziamento dell’interconnessione di La Spezia; il transito nella direzione opposta, verso Santo Stefano, verrà mantenuto a due corsie.

Concessioni del Tirreno garantisce già dalla settimana in corso la massima informazione rispetto alla presenza di questi cantieri attraverso il proprio sito web (www.concessionideltirreno.it), sui canali informativi Whatsapp e Telegram di A12 di Concessioni del Tirreno, sulla pagina Facebook della concessionaria oltre che sui portali a messaggio variabile presenti in autostrada.

