Calcio, colpo salvezza del Genoa a Parma: adesso non è più ultimo in classifica

Colpo salvezza del Genoa che espugna Parma con una rete di Pinamonti a metà ripresa e aggancia proprio i “Ducali” a quota 9 in una posizione di classifica meno severa dell’ultimo posto. Molto male il Parma che cancella la bella figura di Torino arrendendosi ad un avversario più organizzato e attento. La partita nel primo tempo non offre grosse emozioni come era anche prevedibile, le due squadre giocano a chi fa meno in avanti senza creare grossi problemi alle difese avversarie. La gara si accende nella ripresa con i rossoblu più volitivi e pericolosi: al 57′ tiro di Pinamonti e palo pieno con Suzuki battuto, sulla palla arriva Badelj che calcia a porta vuotia trovando il salvataggio sulla linea di Delprato. Il Parma risponde al 67′ con Charpentier ma il suo colpo di testa va di poco a lato. Al 72′ goal annullato al Genoa con Ekhator che si invola e batte Suzuki ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’80’ azione fotocopia con Ekhator che calcia verso Suzuki che respinge di piede su Pinamonti che realizza a porta vuota la rete decisiva. Il Parma attacca nel finale ma con poca lucidità, il Genoa si difende con ordine e inserisce negli ultimi minuti Balotelli per uno scampolo di partita.

Parma-Genoa 0-1

Rete: Pinamonti 78′

Parma(4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator; Pinamonti. All. Gilardino.

