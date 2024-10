Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Regular Season – 2^ giornata – La BPER R.N. Savona perde con la Pro Recco 12 a 7

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la Pro Recco, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 2^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025. 12 a 7 è stato il risultato finale in favore del Recco in una partita dal punteggio bugiardo. Il Savona ha iniziato benissimo, portandosi sul 3 a 0 e mostrando una squadra compatta ed in grande forma fisica e mentale. Poi, purtroppo, sono diventate protagoniste le espulsioni, quasi tutte a danno della Rari a cominciare da quella per reciproche scorrettezze comminata a Figlioli e Di Fulvio. I biancorossi hanno retto bene alla reazione in superiorità del Recco, ma nel terzo e quarto tempo le incomprensibili espulsioni a danno dei savonesi sono diventate molto pesanti. Addirittura nell’ultima frazione la Rari ha giocato gli ultimi 4 minuti e mezzo con soli 6 giocatori in vasca perché gli altri erano stati tutti espulsi. Oltre a Figlioli, infatti, sono stati fatti uscire dagli arbitri Rocchi e Rizzo per gioco violento (ex brutalità), Occhione, Bruni, Erdelyi e Patchaliev per somma di falli, Da Rold, che era in panchina, è stato espulso per proteste e sempre per proteste è stato espulso anche il dirigente in panchina Bigatti.

Insomma con la Rari rimasta con 6 atleti in acqua e con 8 giocatori in meno, il Recco non poteva che vincere.

Amareggia che una partita che poteva essere un grande spettacolo per la pallanuoto ed uno spot importante per questo sport, visto che c’era anche la diretta televisiva su Waterpolo Channel, sia invece stata rovinata in maniera così plateale. Per il Savona bisogna risalire alla lontana finale di Coppa Campioni del 1992 fatta perdere a Trieste contro lo Jadran di Spalato per ricordare un simile scempio. Purtroppo dopo 32 anni nulla è cambiato.

Resta la consapevolezza di avere una grande squadra guidata da un grandissimo allenatore così come afferma uno dei protagonisti il portiere Gianmarco Nicosia: “Sono orgoglioso della Rari. Alla fine eravamo rimasti in quattro a difendere. Sono fiero di questa squadra”.

E il pubblico ha confermato l’orgoglio e l’amore per la Rari. Gli oltre 600 spettatori presenti alla “Zanelli” hanno applaudito i giocatori alla fine della partita dedicando loro una meritatissima standing ovation. La stagione è appena iniziata. L’appuntamento con la storia è solo rimandato.

Informazioni sull'autore del post