Genova, cane anti droga scova due nascondigli di droga alla Fiumara

Nel pomeriggio di venerdì si è svolta un’operazione di controllo del territorio nei giardini della Fiumara nel quartiere genovese di Sampierdarena con l’ausilio dei cani antodroga.

Durante l’operazione, gli agenti hanno setacciato i giardini della Fiumara, un’area nota per essere un punto critico per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il cane Leone ha segnalato con successo la presenza di sostanze illegali, portando al rinvenimento di diversi involucri contenenti droga. Questo intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare il traffico di stupefacenti e a garantire la sicurezza pubblica.

All’interno dei giardini della Fiumara, il cane antidroga Leone ha individuato, sotto due siepi e sotto un cestino dell’immondizia, tre “imboschi” dove erano stati nascosti diversi involucri di hashish per un totale di 25 grammi circa. Nella stessa giornata, in via Rossini, la volante del commissariato Cornigliano ha tratto in arresto un 56enne italiano, senza dimora, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova per pene concorrenti. L’uomo, con precedenti inerenti la prostituzione, danneggiamento e appropriazione indebita, è stato portato nel carcere di Marassi dove dovrà scontare 2 anni di reclusione.

