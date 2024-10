I Ports of Genoa a “Motore Italia” 2024

Si è svolta al Palazzo della Borsa Valori, la settima tappa dell’edizione 2024 di “Motore Italia – Le imprese che fanno muovere il paese”, l’iniziativa promossa da Class Editori e MF-Milano Finanza dedicata alle Piccole e Medie Imprese, che mette a confronto esponenti del territorio, imprenditori, manager, professionisti e pubblici amministratori su tematiche cruciali quali innovazione, formazione, export e sostenibilità (ESG).

In rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è intervenuta Lucia Cristina Tringali, Direttore del Bilancio, Finanza e Controllo, evidenziando l’importanza dei Ports of Genoa quale hub principale al servizio delle imprese del Nord Italia, e sottolineando il contributo decisivo delle infrastrutture di trasporto per la competitività del nostro sistema produttivo.

Durante il suo intervento, Tringali ha anche condiviso con i partecipanti lo stato dell’arte dei progetti di sviluppo e degli investimenti strategici in capo all’Authority, che mirano a potenziare ulteriormente le capacità operative del territorio, contribuendo alla crescita dell’economia locale, nazionale ed europea.

I porti di sistema di Genova, Savona e Vado rappresentano il primo porto container gateway in Italia e il sesto in Europa, nonché il secondo porto crocieristico italiano, contribuendo al PIL nazionale per 12,8 miliardi di euro e producendo nel 2021, tramite le operazioni portuali, un’IVA di circa 6,5 miliardi di euro.

L’evento ha rappresentato un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità che le imprese affrontano nel contesto socioeconomico attuale, nonché dell’importanza della collaborazione tra il settore pubblico e privato per la promozione di un’economia sostenibile e competitiva.

