Genova, ecco il programma del fine settimana a Jeans Week

Posted on

“Il poker di assi della parte progressista alla fine non c’è stato: quattro big dell’opposizione Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli oltre a tutti gli esponenti regionali non sono bastati per riempire piazza De Ferrari di militanti ieri sera, vuota per tre quarti. Non saranno ideologie a senso unico, che peraltro hanno mostrato tutta la lora […]