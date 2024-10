Genova, nel prossimo fine settimana terza giornata delle Caruggiadi

Sabato 5 e domenica 6 si svolgerà il terzo dei quattro fine settimana delle Caruggiadi, la manifestazione dedicata allo sport diffuso nel centro storico, con 12 spazi urbani dei Sestieri del Molo, Maddalena e Pré trasformati, a rotazione, in campi da gioco per praticare 20 discipline: atletica, badminton, basket, bocce, calcio, calcio balilla, calcio freestyle, esport, hockey, jujitsu, karate, orienteering, pallamano, pallavolo, parkour, rugby, scherma, subbuteo, swing, street dance e yoga.

Questa settimana le attività coinvolgeranno: piazza Cernaia, giardini Rotondi, piazza delle Lavandaie, piazza Don Gallo, piazza delle Scuole Pie, piazza Durazzo, piazza Vittime di tutte le mafie.

https://smart.comune.genova.it/caruggi-comunicati-stampa-sport-articoli/genova-capitale-europea-dello-sport-2024-terzo-fine Il programma completo di questo fine settimana al link:

Tra gli eventi in programma questo fine settimana, allo spazio di info point in piazza Caricamento, dalle 10.30 alle 13 il CONI Liguria propone una serie di attività ludico-motorie adatte a tutte le età. Attraverso l’uso di attrezzi sportivi tipici di diverse discipline i tecnici del CONI coinvolgono i partecipanti sulle proprie abilità motorie. Dalle 15 alle 18 è possibile provare l’emozione del Trail Running: i tecnici di Sisport, realtà protagonista in centro storico per la promozione e diffusione degli sport outdoor, coinvolgono i partecipanti (fascia di età 6 – 14 anni) in un percorso dedicato tra i vicoli per avvicinarsi a questa disciplina affascinante proposta per questa occasione in versione urbana.

Sono previste tre partenze differenti dei gruppi di partecipanti alle 15, alle 16 e alle 17 da piazza delle Lavandaie (accanto alla sede di Sisport – sufficiente arrivare 15 minuti prima della partenza per registrarsi in loco) con un percorso dedicato di circa 40 minuti che prevede l’arrivo presso l’info point Caruggiadi in piazza Caricamento.

Domenica 6 dalle 14.30 alle 17.15 in piazza Durazzo l’associazione Sarabanda IS di Genova, creatrice di Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro (quest’anno alla XXIV edizione) e del TIQU Teatro Internazionale di Quartiere nel Sestiere della Maddalena, presenta alle Caruggiadi un’attività di circo coinvolgente per bambini e ragazzi a cura della propria scuola “SiRCUS Centro delle Arti del Circo” con un laboratorio dedicato alla scoperta di giocoleria ed equilibrismo.

Il progetto Caruggiadi è realizzato dal Comune di Genova- Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (che segue il coordinamento del Piano Integrato Caruggi), grazie al contributo di Fondazione Carige, nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

