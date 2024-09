Numerosi Comuni della Città Mertopolitana di Genova aderiscono alla campagna “No Women No Panel”

Martedì 10 settembre 2024, a margine della Conferenza Metropolitana di Genova, si è svolta l’adesione ufficiale di alcuni comuni alla campagna europea “No Women No Panel”. L’iniziativa, introdotta in Italia dalla Rai, mira a promuovere un maggiore spazio e un ruolo più visibile per le donne nel dibattito pubblico.

All’evento, illustrato agli oltre 50 comuni presenti dalla Consigliera Metropolitana alle Pari Opportunità Laura Repetto , hanno dichiarato ufficialmente la loro adesione al protocollo i Comuni di Pieve Ligure , rappresentato dalla Sindaca Paola Negro, Camogli con il Sindaco Giovanni Anelli, Busalla con Fabrizio Fazzari in qualità di Assessore ed il sindaco Loris Maieron in collegamento, Rossiglione con la Sindaca Katia Piccardo , Cogorno con il sindaco Gino Garibaldi in collegamento, e Uscio , tutte amministrazioni che hanno già condiviso il protocollo nei rispettivi organi comunali. Anche un Ente ligure esterno al territorio della Città Metropolitana di Genova ha deciso di partecipare: si tratta della Città di Alassio .

Comune di Chiavari per il quale era presente il Presidente del Consiglio Comunale nonché Vicesindaco Metropolitano Antonio Segalerba, Comune Di Lavagna , Comune di Recco , Rezzoaglio e Comune di Sant’Olcese hanno manifestato il loro interesse a aderire alla campagna. Contestualmente anche ilper il quale era presente il Presidente del Consiglio Comunale nonché Vicesindaco Metropolitano Antonio Segalerba,hanno manifestato il loro interesse a aderire alla campagna.

Il Protocollo “No Women No Panel”, a cui la Città Metropolitana di Genova ha aderito lo scorso 16 febbraio 2024, ha l’obiettivo di valorizzare le competenze, le esperienze e i talenti femminili, contribuendo così a una più compiuta attuazione dei principi di democrazia paritaria e pluralismo. Il protocollo si impegna a garantire un’adeguata rappresentanza delle donne in convegni, appuntamenti istituzionali, talk show e in ogni tipo di dibattito pubblico, contrastando la sottorappresentazione femminile nei media e nelle istituzioni.

Laura Repetto ha ricordato: “Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per l’intero territorio della Città Metropolitana di Genova , che coinvolge attivamente i Comuni nel promuovere politiche di inclusione e parità di genere, rafforzando il ruolo delle donne nel contesto decisionale e nel panorama pubblico; il nostro Ente invita tutti i comuni del territorio a unirsi a questa campagna, al fine di garantire una sempre maggiore presenza femminile nei luoghi in cui si discute e si decide il futuro della comunità.

Informazioni sull'autore del post