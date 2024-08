Villanova d’Albenga, sull’Aurelia Bis a oltre 200 km/h: patente ritirata

Posted on

Cisano sul Neva. Non ha riportato gravi ferite il motociclista sessantenne che nel pomeriggio è rimasto coinvolto, in sella alla sua moto, in uno scontro con un'auto nei pressi di Cenesi. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sono in corso rilievi per accertare le effettive cause dell'incidente.