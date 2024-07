A12, pullman a fuoco tra Genova Est e Genova Nervi: nessun ferito

Paura la scorsa notte sulla A12 dove un pullman è andato a fuoco per cause da accertare tra Genova Est e Genova Nervi. Fortunatamente non si sono verificati feriti nè vittime, le uniche tre persone che viaggiavano sul mezzo hanno abbandonato il pullman autonomamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del con due autobotti e un carroponte. Chiuso il tratto interessato. Resta chiusa la galleria Quezzi in direzione Livorno per consentire le operazioni di bonifica. Il traffico scorre su un’unica carreggiata.

Informazioni sull'autore del post