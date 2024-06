E’ morta in Sardegna la genovese di 53 anni che si era sentita male durante un’immersione

Posted on

Noli. Nella tarda serata di ieri un piccolo movimento franoso ha interessato un tratto di Aurelia a Capo Noli. Il distacco fortunatamente non ha colpito nessuno. Sul posto subito i Vigili del Fuoco per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza, per garantire le quali la circolazione si svolge a senso unico alternato. […]