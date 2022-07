Coronavirus, 2048 nuovi contagi in Liguria

Sempre intorno alle 2000 unità i positivi al COVID in Liguria: sono 2.048 i nuovi infetti in Liguria a fronte di oltre 9.000 tamponi. In aumento il numero degli ospedalizzati, che oggi sono 452 (+ 16) di cui 14 (+ 2) in terapia intensiva. Nessun decesso segnalato.