Treni, da domenica potenziato il servizio ferroviario in Ligutia

Da domenica 9 giugno si arricchisce l’offerta ferroviaria in Liguria, con nuove destinazioni e nuovi collegamenti per un servizio più capillare in vista della stagione estiva e per favorire l’uso del mezzo su rotaia per raggiungere le località della nostra Riviera. Un modo sempre più confortevole e sostenibile di muoversi con il Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri Gruppo FS).

I nuovi collegamenti, programmati in accordo e finanziati da Regione Liguria, potenziano i servizi nelle fasce orarie serali e notturne nel fine settimana tra Sestri Levante e La Spezia, Recco e Sestri Levante, Savona-Ventimiglia e ritorno in tutto il periodo estivo fino al 15/16 settembre.

Implementate, anche in orario diurno, le corse da Genova per Sestri Levante nei fine settimana e nei giorni festivi e per Savona il sabato.

Inoltre, sempre a partire dal 9 giugno, nove collegamenti 5 Terre Express prolungano le corse nella tratta da Levanto a Sestri Levante, mentre 19 collegamenti regionali sulla linea Savona-Sestri Levante ritorneranno, per tutta l’estate, a fermare a Genova Vesima.

