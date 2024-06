TPL Linea, torna a Bergeggi il servizio navetta per la mobilità turistica

Ritorna anche per l’estate 2024, a Bergeggi, grazie al rinnovo dell’accordo siglato tra l’azienda savonese e l’amministrazione comunale, il servizio navetta da parte di Tpl Linea per il trasporto dedicato alla mobilità turistica.

L’azienda di trasporto locale, grazie al suo parco mezzi, offrirà un servizio con diversi collegamenti sul territorio bergeggino per rispondere alle esigenze di spostamento dei visitatori, con corse e orari studiati sulla base dei flussi turistici e delle richieste dell’utenza. I bus navetta in circolazione permetteranno, inoltre, margini gestionali migliori per le stesse aree di sosta, con il turista che non dovrà pensare a utilizzare il mezzo privato.

“Per la nostra azienda un altro servizio commerciale che vuole sostenere l’utilizzo del mezzo pubblico e favorire la sostenibilità nel settore dei trasporti nelle località turistiche della nostra provincia” affermano il presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi.

Il periodo di attivazione sarà nei fine settimana, nei giorni di sabato e domenica, per il mese di giugno fino al giorno 23 mentre, dal fine settimana del 29 giugno, le navette circoleranno tutti i giorni fino a domenica 1 settembre. Il servizio sarà aggiuntivo alla linea 37 Savona-Bergeggi e i passeggeri dovranno essere muniti di regolare titolo di viaggio (abbonamenti mensili € 10,00; abbonamenti settimanali € 5,00; biglietto corsa semplice € 1,00). Con i titoli di viaggio del bus navetta è possibile usufruire dei bus di linea Tpl nel tratto compreso tra il litorale e il centro abitato e viceversa.

Nelle foto in allegato il dettaglio degli orari

RIVENDITE TITOLI DI VIAGGIO:

PUNTO I.A.T. presso parcheggio sito in via Aurelia km 582+800

Stabilimento Balneare Bagni Lido Torre del Mare via Aurelia

Supermercato Gulliver via De Mari 19r, Bergeggi

Dominio San Sebastiano

Gianbirraska via angolo Torre d’Ere, Bergeggi.

