Posted on

E’ di 15 persone intossicate il bilancio di un incendio divampato in un condominio di Ventimiglia per cause da accertare. Undici persone sono già state dimesse mentre le altre 4 sono rimaste in osservazione negli ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i carabinieri con i vigili del fuoco. Informazioni […]