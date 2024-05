Calcio, Sven Goran Eriksson avvolto dall’abbraccio e dall’amore di un’intera città

E’ stato un pomeriggio anche di commozione e ricordi per i tifosi della Sampdoria e per Sven Goran Eriksson omaggiato dai tifosi blucerchiati per i suoi 5 anni in cui ha guidato i blucerchiati ottenendo un terzo posto, una Coppa Italia e una semifinale di Coppa delle Coppe. Lo svedese ha guidato la Samp dal giugno 1992 al giugno 1997: cinque anni tondi tondi. Oggi Eriksson sta lottando contro un cancro al pancreas che lo ha debilitato. L’ex tecnico blucerchiato è stato accolto dai suoi ex giocatori disposti su due file ed è stato accompagnato a centrocampo da Roberto Mancini e dall’attuale presidente Matteo Manfredi. I tifosi della gradinata sud hanno esposto uno striscione: “Anche in questa battaglia ti sosterremo”. Infine è andato sotto la gradinata sud insieme ai suoi ex giocatori per ricevere l’applauso di tutto lo stadio. Anche il Genoa, attraverso un messaggio comparso sui canali social, lo ha salutato e omaggiato con un messaggio: “«Bentornato a Genova. Siamo tutti con lei, mister».

