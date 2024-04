Genova, scoppia un tubo dell’acqua a Carignano: strade chiuse e disagi ad automobilisti e cittadini

Centro di Genova in tilt questa mattina per la rottura di un tubo dell’acqua in zona Acquasola. La polizia locale ha chiuso via XII Ottobre, via Roma, via XXV Aprile e galleria Bixio, per allagamento, la pressione dell’acqua ha anche danneggiato il marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Iren che hanno riparato il guasto in due ore. Disagi per automobilisti e cittadini.

