Campomorone, perde il controllo dell’auto e sbatte su un’altra parcheggiata facendola precipitare in un giardino

In tutto sono state 255 le persone controllate ai posti di blocco messi in atto dalla polizia locale di Ceriale durante il periodo pasquale nell’ambito delle misure restrittive per l’emergenza coronavirus. Sono state sanzionate 9 persone in quanto circolavano senza avere un valido motivo, di cui 5 soggetti sorpresi sull’arenile e in aree interdette per […]