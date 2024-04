GENOVA, Nuova Torre Piloti, in estate il sollevamento della struttura

Nel waterfront di levante, il cantiere procede a pieno ritmo in quattro diverse aree contemporaneamente. Oltre all’isola artificiale, dove sono in corso le operazioni di jet grouting per consolidare il terreno, si sta lavorando sul fronte mare e nella palazzina che ospiterà gli uffici e i servizi dedicati al Corpo Piloti.

Nel frattempo, presso il cantiere di Ponte Rubattino, sono in corso di assemblaggio le carpenterie metalliche che formeranno il traliccio alto 65 metri su cui si appoggerà la cabina di comando, anch’essa in fase di costruzione nelle stesse aree di cantiere. Una volta completati il traliccio e la cabina, verranno trasportati via mare fino al waterfront di levante, dove, questa estate come da cronoprogramma, verranno installati attraverso una complessa operazione di sollevamento.