LA SPEZIA, LIBRIAMOCI. LEGGERE OVUNQUE, LEGGERE COMUNQUE, al via la 14a edizione

Un programma senza precedenti per la 14a edizione di Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque è stato annunciato questa mattina in conferenza stampa dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dalla dirigente ai Servizi Culturali Rosanna Ghirri e dal coordinatore artistico Alessandro Maggi.

La rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia sarà protagonista indiscussa del panorama culturale per tutto il 2024 con un programma di risonanza nazionale che si snoderà da maggio a novembre e che coinvolgerà più luoghi della Città come il Teatro Civico, la Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”, gli spazi interni ed esterni delle biblioteche civiche, solo per citarne alcuni.

“Una quattordicesima edizione sotto il coordinamento artistico di Alessandro Maggi con tante novità. Da maggio a novembre – dichiara il Sindaco – avremo incontri, laboratori e attività che sapranno istruire, divertire e senza dubbio confermare il profondo valore della lettura. Siamo orgogliosi che la principale rassegna letteraria spezzina cresca ogni anno di più e sappia coinvolgere i grandi autori nazionali, ma anche quelli locali o emergenti con iniziative ad hoc e sia capace di attrarre un pubblico sempre più eterogeno”.

“Voce del verbo: futuro!” è il tema di Libriamoci 2024, una vera e propria esortazione a conoscere le sfide del futuro attraverso le vie della letteratura, della poesia, delle nuove tecnologie e del rapporto con la natura in particolare con quello del mare. Il futuro è un tempo che non ha ancora avuto luogo e negli ultimi anni l’umanità si è accorta che è anche un luogo non ancora raggiunto dal tempo, il cui destino coinvolge tutti. Così è diventato sempre più urgente interrogarsi su quanto la specie umana incida, con la sua stessa esistenza, sulla vita della Terra e come anche il modo di pensare ed esprimersi attraverso il linguaggio poetico e letterario debba trovare una nuova forma. Le mie poesie non cambieranno il mondo, diceva Patrizia Cavalli, eppure continuiamo ad ambirlo attraverso l’esercizio intellettuali e delle arti, con modalità che attraverso Libriamoci saranno portate alla luce.

Libriamoci è una rassegna che riflette l’idea di leggerezza di Italo Calvino, non intesa come superficialità ma come una modalità di planare sulle cose dall’alto, senza avere macigni sul cuore. La promozione della lettura, quindi, rimane il fondamento indiscusso della rassegna che guarda al libro e al dialogo con gli scrittori come ad occasioni di profonda riflessione ma anche di grande leggerezza.

Nel 2024 Libriamoci si suddividerà in tre grandi momenti: “Libriamoci Primavera” con tre giornate di grandi autori a Maggio; “Libriamoci autori del Golfo” con una stagione estiva dedicata agli autori locali e “Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque 14a edizione” come da tradizione nel periodo autunnale a Novembre con una settimana densi di appuntamenti.

“Libriamoci Primavera”.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 18 maggio saranno le tre giornate con cui si inaugurerà Libriamoci con grandi nomi fra i quali Giovanni Solimine, Raffaella Romagnolo candidata al Premio Strega 2024, Alessandra Sarchi, Dario Vergassola, Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni, Federica Iacobelli.

In “Libriamoci Primavera” non ci saranno soltanto presentazioni di libri di importanti autori con un ventaglio di grandi case editrici del panorama italiano, triangolazioni di voci attraverso le quali esplorare le sfide del futuro, laboratori per i più piccoli, le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Paolo Volponi, film tratti da libri al Cinema Odeon e spettacoli al Teatro Civico, ma sarà anche lanciato un concorso di scrittura per le scuole primarie, secondarie e superiori del territorio e il “Premio Miglior Lettore Adulto” e il “Premi Miglior Lettore Bambino” riservato agli iscritti del Sistema Bibliotecario Urbano che hanno preso a prestito il maggior numero di libri e che vedranno a Novembre le premiazioni.

“Libriamoci autori del Golfo”.

Nelle giornate di Maggio si svelerà tutto il programma del resto dell’anno, senza fermarsi qui: “Libriamoci autori del Golfo” proseguirà da giugno a ottobre con presentazioni di libri di autori locali che risponderanno alla manifestazione d’interesse lanciata dall’Amministrazione entro fine aprile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune della Spezia e sul sito della rassegna, un’occasione per gli scrittori residenti nella provincia della Spezia di presentare le proprie opere letterarie pubblicate fra il 2023 e il 2024 da case editrici attraverso un dialogo con un interlocutore. Libriamoci offrirà loro una sede istituzionale dove presentare l’opera e la comunicazione all’interno dei canali social e dei siti internet istituzionali. In sede dell’evento, saranno presenti le librerie per la vendita di libri.

“Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque 14a edizione”.

Dal 10 al 17 novembre si darà il via ufficialmente alla 14a edizione di Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque che avrà il grande onore di essere il primo evento ad inaugurare la riapertura del rinnovato Teatro Civico con le nuove poltroncine.

Il programma sarà svelato a Maggio ma alcuni grandi nomi possono già essere annunciati oggi: Daniele Mencarelli e Cristina Dell’Acqua, Ilaria Gaspari, Sabrina Mugnos, Stefano Bartezzaghi e Stefano Maragoni.

Durante la 14a edizione di Libriamoci di novembre sarà confermata una giornata dedicata esclusivamente al fumetto che si svolgerà presso la Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” dal titolo “Aerofumetto del Golfo”, che richiama in modo forte la tradizione della Spezia, a cura di Filippo Conte. Nella giornata ci saranno focus con grandi fumettisti italiani e la partecipazione di forti etichette indipendenti che hanno legami con il territorio. Non solo, saranno previsti anche laboratori per giovanissimi.

Continua anche quest’anno nel solco della tradizione di Libriamoci la partecipazione diretta delle case editrici locali e delle librerie del territorio.

Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà comunque possibile prenotare dal primo maggio il proprio posto attraverso il sito www.libriamocisp.it

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 maggio

Inaugurazione Anteprima Libriamoci 2024 – 14a edizione

Ore 17.30 – Salone della Provincia della Spezia

Saluti istituzionali del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini

Presentazione di Alessandro Maggi del programma Libriamoci 2024

Ore 18.00 – Salone della Provincia della Spezia

Lectio Magistralis di Giovanni Solimine, “Esercizi di lettura futura”

Ore 19.00 – Salone della Provincia della Spezia

Raffaella Romagnolo presenta “Il cedro del Libano”, Aboca Edizioni. Dialoga con l’autrice Antonio Riccardi, direttore editoriale di Aboca Edizioni.

A seguire aperitivo letterario

Ore 21.00 – Teatro Civico

Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni, Al clima non ci credo

Sabato 18 maggio

Ore 10.30 – Biblioteca Civica “P. M. Beghi”

“Che spettacolo la lettura – Le storie del mare”, laboratorio didattico per bambini a cura di Dario Apicella. Consigliato per bambini dai 0 ai 6 anni. Il laboratorio ha una durata di circa un’ora e mezza. Evento in collaborazione con l’Associazione Nati per Leggere.

Ore 10.30 – Museo del Ciclismo “A. Cuffini”

Massimo Calandri presenta “Non puoi fidarti di gente così”, edizioni Mondadori. Dialoga con l’autore Luca Natale.

Ore 17.30 – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

Federica Iacobelli presenta la collana “I Gabbiani” di Edizioni Primavera e dialoga con Alessandro Berti, autore del libro “Le vacanze”, Edizioni Primavera.

Lancio del premio di scrittura “Il futuro” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.

Ore 18.30 – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

Alessandra Sarchi presenta “Il ritorno è lontano”, Bompiani Editore. Dialoga con l’autrice Debora Lambruschini.

A seguire aperitivo letterario.

Ore 21.00 – Cinema Odeon, Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

“Le mie poesie non cambieranno il mondo”, un ritratto cinematografico intimo, ironico e libero di Patrizia Cavalli.

Domenica 19 maggio

Ore 10.30 – Biblioteca Civica “P. M. Beghi”

“Libri all’angolo”, laboratorio didattico per bambini a cura di Alfonso Cuccurullo. Consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni. Il laboratorio ha una durata di circa un’ora e mezza.

Ore 17.30 – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

Dario Vergassola presenta “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico – sentimentale”, Mondadori Electa.

Ore 19.00 – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

Lectio Magistralis di Alessio Torino, “Omaggio a Paolo Volponi nel centenario della nascita”.

A seguire aperitivo letterario.

Ore 21.00 – Cinema Odeon, Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

Viva Volponi: videomemoria e testimonianze sull’uomo e lo scrittore, documentario su Paolo Volponi

