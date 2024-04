380 oss verranno assunti nelle 5 ASL liguri entro l’anno

Regione Liguria ha annunciato l’assunzione di 328 Oss entro l’anno nelle Asl del territorio in base al loro fabbisogno per porre un rimedio alla carenza di personale sanitario.

“Si tratta di un provvedimento di competenza regionale che finalmente andrà a buon fine e darà respiro alle nostre strutture sanitarie – commenta il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, Brunello Brunetto – Rispetto ai corsi di formazione, l’assessore competente ha spiegato che quelli finanziati sul bando approvato nel 2023 sono venti e consentiranno di qualificare 600 allievi. Inoltre, Regione Liguria farà un nuovo avviso, entro la fine del 2024, che consentirà l’inserimento in aula di nuovi allievi all’inizio del 2025“.

“Per quanto riguarda la carenza di medici e infermieri, invece – aggiunge il consigliere del Carroccio –, si tratta di una problematica che deve essere risolta a livello nazionale, con un importante intervento del Governo. Se alcuni italiani, come pubblicato da organi di stampa, dicono che è meglio fare il barista che l’infermiere allora appare evidente che dobbiamo appoggiarci anche a risorse provenienti dall’estero, le quali, ovviamente, devono dimostrare di avere i titoli e le professionalità idonee per lavorare nel nostro Paese, oltre alla necessaria buona conoscenza della lingua italiana“.

