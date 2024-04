Genova, la comunità mussulmana festeggia la fine del Ramadan

Chiusura del Ramadan oggi per 35.000 mussulmani in Liguria. A Genova la chiusura di questo periodo di digiuno si svolgerà in due punti: nell’area della radura della memoria sotto il nuovo ponte san Giorgio, dove ci sarà anche l’imam Sala Hussein e in Darsena. Nel calendario islamico, il Ramadan è il nono mese dell’anno. Secondo la pratica islamica il Ramadan è il mese in cui si pratica il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto («Il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta direzione e salvezza»: II.185).

