Genova, 40 enne con problemi psichiatrici minaccia ed estorce denaro al suo avvocato: denunciato

Era stato amministratore di sostegno di una persona di 40 anni in cura con problemi psichiatrici e per due anni un avvocato civilista ha subìto minacce dall’ex cliente che si è fatto consegnare del denaro. Successivamente, quando ha capito che la situazione stava degenerando, il legale prima ha avvertito l’uomo invitandolo a stargli alla larga, quindi lo ha denunciato visto che la sua richiesta era stata inascoltata. Per il 40 enne, arrestato, l’accusa è di stalking ed estorsione: gli investigatori gli hanno teso una trappola e lo hanno incastrato facendo consegnare dall’avvocato banconote contrassegnate che provano il reato di estorsione. Dal 2022 ad oggi l’avvocato ha consegnato una cifra intorno ai 15.000 euro al suo aguzzino ammettendo di avere prelevato la somma, in parte, dai conti di altri assistiti, in qualità di amministratore di sostegno. Agli inquirenti ha detto di averlo fatto per paura che il 40 enne “potesse fare del male a me o alla mia famiglia, quell’uomo aveva contattato anche mia nonna”. L’avvocato, a sua volta, rischia un’accusa per peculato.

