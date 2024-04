Ventimiglia, pregiudicato tunisino fermato dalla Polizia di frontiera: deve scontare 5 anni per maltrattamenti alla fidanzata

Un latitante pregiudicato tunisino di 30 anni, è stato arrestato perchè colpito da un ordine di carcerazione del tribunale di Imperia in quanto doveva scontare 5 anni per lesioni aggravate ai danni della fidanzata che aveva picchiato brutalmente 3 anni fa. L’uomo è stato fermato dalla polizia di frontiera, a Ventimiglia. L’uomo ha precedenti per spaccio, maltrattamenti in famiglia, furti, rapine, danneggiamenti, ricettazione e porto abusivo di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, faceva infatti parte i un’organizzazione dedita al traffico di stranieri da Francia a Italia.

Informazioni sull'autore del post