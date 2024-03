TPL Linea, da giovedì in vigore gli orari non scolastici per il ponte di PAsqua

TPL Linea avvisa l’utenza e i viaggiatori che, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua, dal giorno giovedì 28 marzo 2024 al giorno martedì 2 aprile 2024 (compresi), saranno in vigore gli orari non scolastici. Non saranno pertanto in vigore tutte le corse indicate in orario come “corsa solo scolastica”.