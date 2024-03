Varazze, carcassa di balenottera ritrovata nello specchio acqueo nei pressi di Lungomare Europa

“L’amministrazione è informata, si è subito attivata per il monitoraggio di questa situazione che si è verificata nelle tarde ore del pomeriggio. La protezione civile è a supporto sul posto e li ringrazio. Siamo in contatto con gli esperti dell’istituto zooprofilattico che sono in monitoraggio sulla carcassa. Purtroppo visto che si è verificata in tarda serata la situazione non è di facile gestione ma è costantemente in aggiornamento”. Lo ha affermato il Sindaco di Varazze, Pierfederici.