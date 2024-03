Genova, Torna Bar Tech, l’appuntamento dedicato al mondo delle startup e dei giovani

L’evento, aperto al pubblico previa registrazione su Evenbrite , è organizzato da Mr. Dee Still e Talent Garden presso la sede genovese dei Giardini Baltimora e sarà l’occasione per parlare di temi fondamentali per il mondo delle startup.





Bar Tech è un’occasione di networking, importante per fare rete e favorire l’incontro dei principali attori presenti sul territorio con i giovani startupper, in un ambiente informale atto a creare un clima di condivisione, grazie al patrocinio di ADCI (https://adci.it/), l’Art Directors Club Italiano che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria e il supporto dei Confcommercio Startup Genova. Ogni edizione di Bar Tech ha un tema diverso, argomenti rilevanti sia per l’impresa, sia per l’industria creativa, dalla sostenibilità, all’imprenditoria femminile e il benessere delle persone in azienda: ad animare questa edizione sarà il tema del mutamento del lavoro con il talk People Help the People; al centro l’evoluzione delle esigenze dei dipendenti e del cambiamento che è avvenuto nel mondo del lavoro negli ultimi anni che ha condotto ad un cambio radicale di paradigma a favore di un migliore work life balance.

A prendere parte al talk ci saranno: Antonella Del Torto, Chief People Officer di Intarget, Federica Della Rupe, Global HR manager di Campari Group e Sonia Zappitelli, Ceo e Founder della startup La luna del Grano.