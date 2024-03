Albenga, sabato 23 marzo torna in piazza l’Iftar Street: l’interruzione del digiuno giornaliero del Ramandan

Ad Albenga torna ll’Iftar Street, il pasto di interruzione del digiuno giornaliero di Ramadan organizzato dalla comunità islamica.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle 18.45 in piazza Francesco Petrarca, per una serata all’insegna della condivisione.

Il termine Iftar si riferisce al pasto serale con cui si interrompe il digiuno quotidiano durante il mese di Ramadan. L’Iftar durante il Ramadan è un momento di condivisione, con famiglia e amici che si riuniscono per la rottura del digiuno subito dopo il Maghrib (tramonto). Tradizionalmente, la rottura del digiuno avviene con un dattero e un bicchiere d’acqua.

Il digiuno a Ramadan è uno dei cinque pilastri dell’islam. Durante questo mese sacro, i musulmani digiunano quotidianamente, dall’alba al tramonto.

I credenti si svegliano prima dell’alba per fare Suhoor, ossia il pasto prima del sorgere del sole. E da lì, non mangiano né bevono nulla fino al tramonto. Il digiuno viene interrotto al tramonto con un piccolo pasto serale (Iftar).