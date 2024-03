Calcio, i risultati e le classifiche dopo le gare di oggi

Posted on

Loano. Giovedì è in programma una nuova escursione per gli appassionati delle camminate all’aria aperta. La meta settimanale del programma “Loano non solo mare”, curato dalla sezione loanese del C.A.I. con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano, saranno le chiese di Verezzi (m 321). Il ritrovo per i partecipanti sarà […]