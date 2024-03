Loano, rogo di rifiuti nell’ex Ospedale Marino Piemontese

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Loano per un incendio scaturito per cause da accertare all’interno dell’ex Ospedale Marino Piemontese. Dal sopralluogo è emerso che una cumulo di rifiuti era stato dato alle fiamme, fortunatamente non si sono registrati feriti nè vittime. Sul posto anche i Carabinieri.

Informazioni sull'autore del post