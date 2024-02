Investimento mortale a Sanremo, Migliorano le condizioni della ragazza di 15 anni: sciolta la prognosi

Migliorano le condizioni di salute della ragazza di 15 anni travolta venerdì mattina da un tir a Sanremo con il fratello di 17 che è morto.

“La paziente riesce a muovere gli arti inferiori e, ciò che è ancora più significativo, manifesta sensibilità negli stessi; quest’ultimo aspetto rappresenta un importante segnale clinico positivo. E’ stata trasferita dal reparto di Anestesia e Rianimazione a quello di Ortopedia e Traumatologia sempre all’interno del presidio ospedaliero pietrese. I medici hanno ritenuto di sciogliere la prognosi che quindi non è più riservata; è stato attivato anche per lei il supporto psicologico già reso operativo per i genitori”, fanno sapere da ASL 2.