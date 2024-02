SAvona, manifestazioni a due anni dalla guerra in Ucraina: “No War”, “Basta propaganda russa”

Corteo a Savona per i due anni di guerra in Ucraina organizzato dall’associazione Pokrova e dalla comunità ucraina a Savona. La manifestazione partita dal Duomo ha attraversato via S.Maria Maggiore, Piazza Sisto, Corso ITalia fino a Piazza Mameli. “No war”; “Basta propaganda russa” tra gli slogan scritti sugli striscioni portati in corteo.