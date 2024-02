Posted on

“A Umar Ghuni, nato in Ghana, volontario della Croce Rossa, un vigliacco razzista ha gridato: ‘sporchi la divisa che indossi’. Non è la prima volta che gli vengono rivolti insulti di questo genere e a questo punto gli altri militi hanno deciso di rendere pubblico quello che è successo al loro collega, per esprimergli solidarietà […]