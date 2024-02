Il presidente Toti incontra il generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro

Posted on

Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro il mese di aprile 2023 sono state 187.324, in calo rispetto alle 254.493 del primo quadrimestre 2022 (-26,4%), in aumento rispetto alle 171.870 del 2021 (+9,0%) e alle 172.319 del 2020 (+8,7%), e in riduzione rispetto alle 210.720 del 2019 (-11,1%). A livello nazionale i dati rilevati al […]