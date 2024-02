“Domenica In” al Teatro Ariston di Sanremo: si blocca la piattaforma di acquisto biglietti per troppi accessi

A causa di un eccessivo numero di ingressi avvenuti contemporaneamente sulla piattaforma, non è stato possibile accedere al modulo on line per partecipare all’assegnazione dei biglietti destinati ad assistere alla trasmissione “Domenica In”.

A causa dei troppi accessi avvenuti simultaneamente, la pagina web dedicata è risultata inaccessibile ancora prima delle 16, orario di inizio della presentazione delle richieste.

Scusandosi per il disagio tecnico, il Comune di Sanremo, tramite il Servizio Sistemi Informativi, è al lavoro per rispristinare la piattaforma on line e renderla nuovamente attiva.

Il modulo di partecipazione verrà reso disponibile una volta risolto il problema tecnico: la nuova data sarà comunicata appena possibile.

Informazioni sull'autore del post