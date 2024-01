Posted on

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha prorogato per due anni gli incarichi da Direttore generale per Luigi Carlo Bottaro in Asl 3, per Paolo Petralia in Asl 4 e per Paolo Cavagnaro in Asl 5. Nella stessa Giunta, all’attuale Commissario di Asl 2 Michele Orlando è stato conferito per tre […]