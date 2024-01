Chiudono nel Parco del Beigua i percorsi Vitamine in Azienda e Imprese in Rete

Si avviano con successo alla conclusione i percorsi di accelerazione d’impresa e di creazione di rete “Vitamine in Azienda” e “Imprese in Rete”, promossi e realizzati da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto Appennino. Obiettivo delle due iniziative: favorire il consolidamento del tessuto produttivo rappresentato dalle piccole e medie imprese locali del territorio del Parco del Beigua.

Dal turismo sostenibile all’artigianato, dall’agroalimentare ai servizi, hanno preso parte a “Vitamine in Azienda” 15 imprese locali.

Dallo scorso giugno, queste imprese hanno beneficiato di consulenze personalizzate e altamente qualificate in 7 incontri individuali e 3 incontri collettivi, per approfondire tematiche legate alla gestione e allo sviluppo dei propri business aziendali. Gli imprenditori hanno potuto così focalizzare al meglio le proprie attività, ridefinire i processi organizzativi, imparare a interpretare i numeri per delineare gli sviluppi futuri, acquisire competenze di marketing e, in alcuni casi, agevolare un passaggio generazionale.

Dal percorso “Imprese in Rete” è nata l’associazione “Lo spirito degli alberi”, costituita nel Comune di Stella (SV) da un network di 4 realtà locali. L’associazione punta al benessere personale e collettivo attraverso l’organizzazione di eventi per valorizzare il territorio dell’entroterra ligure, riscoprire tradizioni e antichi saperi e promuovere maggiore consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante.

I risultati positivi e concreti dei percorsi di consulenza confermano, infine, il valore delle relazioni di scambio reciproco tra imprese, territorio e istituzioni locali, strategico per garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile per le aree interne e montane.

