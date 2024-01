Spotorno, arrestati per detenzione e spaccio di droga due cittadini stranieri di 23 e 26 anni

I Carabinieri di Spotorno hanno arrestato due cittadini stranieri, di 23 e 26 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo sulla via Aurelia, hanno fermato un’autovettura diretta verso Savona.

I due occupanti sono sembrati particolarmente nervosi. Approfondendo gli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto circa 33 grammi di cocaina nascosti in un vano nel cruscotto, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Inoltre, i due giovani sono stati trovati in possesso di 3mila euro in banconote di vario taglio, senza riuscire a giustificarne la provenienza. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e i due arrestati sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti.

Successivamente, i cittadini stranieri sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e accompagnati in carcere a Genova, indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Informazioni sull'autore del post