A26, auto prende fuoco in galleria tra Masone e Genova PRà: un ferito in codice giallo

Autostrada A26 ancora nel caos dove in serata un’auto ha preso fuoco all’interno di una galleria nei pressi del Passo del Turchino, in direzione sud per cause da accertare. Il bilancio è di una persona (il conducente dell’auto), trasportato in codice giallo all’ospedale. L’autostrada è rimasta chiusa un’ora.

